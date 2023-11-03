«Если ты ведешь себя как свинья, то ты свинья». Усик высказался о трэш-токе Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что не будет оскорблять британца Тайсона Фьюри перед титульным боем за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.

«Я не собираюсь ничего такого делать. Просто не могу использовать грязные трюки. У меня есть дети, мои сыновья смотрят на меня. Многие люди смотрят на меня, я для них пример для подражания. Нельзя вести себя как свинья и оставаться человеком в одно и то же время. Если ты ведёшь себя как свинья, то ты свинья», – сказал Усик в интервью TNT Sports.

Напомним, в последнем бою Фьюри дрался с Фрэнсисом Нганну, их встреча состоялась 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом на турнире присутствовал Усик.