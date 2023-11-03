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Александр Усик: мой отец побил тех, кто не верил, что я стану олимпийским чемпионом

Александр Усик: мой отец побил тех, кто не верил, что я стану олимпийским чемпионом
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Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик поделился историей о поддержке со стороны отца.

«У меня есть история. Когда я ещё не был олимпийским чемпионом, папа говорил своим друзьям, что я стану олимпийским чемпионом. А они ему в ответ сказали: «Кто? Саня? Не прикалывайся! Как может парень из Симферополя взобраться на такую вершину?» И отец их побил за то, что они не верили в меня», — приводит слова Усика Eurosport.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Ранее стало известно, что Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракты на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе. Сообщалось, что бой может пройти 23 декабря.

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