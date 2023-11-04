UFC Fight Night 231: расписание боёв и кард участников, когда начало

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – Жаилтон Алмейда и Деррик Льюис. Также в карде турнира сразу несколько поединков с участием российских бойцов.

Предварительный кард начнётся в 1:00 мск, бои основного карда — в 4:00 мск. Трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию мероприятия.

Полный кард турнира UFC Fight Night 231

Основной кард

Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис;

Габриэль Бонфим — Николас Далби;

Родриго Насименто — Дон'Тэйл Мэйс;

Кайо Борральо — Абусупьян Магомедов;

Родолфу Виейра — Армен Петросян;

Исмаэль Бонфим — Винс Пичел.

Предварительный кард

Элвис Бреннер — Эстебан Рибович;

Виктор Уго — Даниэль Маркос;

Элизеу Залески дос Сантос — Ринат Фахретдинов;

Витор Петрино — Модестас Букаускас;

Анджелла Хилл — Дениз Гомес;

Лукас Александр — Давид Онама;

Эдуарда Моура — Монтсеррат Руис;

Кауэ Фернандес — Марк Диакези.