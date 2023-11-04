Американский миллиардер, председатель и главный акционер Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг порвал крестообразную связку во время спарринга и оказался в больнице.

Фото: Личный архив Цукерберга

Фото: Личный архив Цукерберга

«Благодарен врачам и команде за заботу обо мне. Я готовился к бою по смешанным единоборствам (ММА), который должен был пройти в начале следующего года, но теперь придётся это немного отложить. Всё ещё с нетерпением жду возможности сделать это после выздоровления. Спасибо всем за любовь и поддержку», – написал Марк Цукерберг в своих социальных сетях.

Отметим, что Цукерберг успешно перенёс операцию по замене связки.

Напомним, Цукерберг готовится к бою в смешанных единоборствах (ММА) с другим известным бизнесменом Илоном Маском, который должен был состояться в первой половине 2024 года.