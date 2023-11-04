Жаилтон Алмейда — Деррик Льюис: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сойдутся бойцы тяжёлого веса бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис.

Предварительный кард начнётся в 1:00 мск, бои основного карда — в 4:00 мск. Ожидается, что поединок между Алмейдой и Льюисом начнётся не ранее 6:30 мск. Трансляцию турнира проведут телеканалы «Матч Боец» и «Матч ТВ». «Чемпионат» также будет вести онлайн-трансляцию главного поединка и всего мероприятия. Ожидается, что поединок между Алмейдой и Льюисом начнётся не ранее 6:30 мск.

Ранее оба бойца прошли церемонию взвешивания, по итогам которой Жаилтон Алмейда показал результат 107,05 кг, Деррик Льюис продемонстрировал вес 120,2 кг.