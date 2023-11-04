Шон О'Мэлли: я буду самым громким именем в спорте

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Шон О'Мэлли рассказал о планах на 2024 год.

«К концу 2024 года я буду самым громким именем в спорте. Напишите что-нибудь негативное, если вы согласны со мной», – написал О’Мэлли в социальной сети X (ранее Twitter).

29-летний О'Мэлли завоевал титул чемпиона UFC в легчайшей весовой категории в поединке с Алджамейном Стерлингом на UFC 292, прошедшем в августе 2023 года.

Отметим, что в американском промоушене О'Мэлли имеет рекорд из 17 побед и одного поражения. При этом боец смешанных единоборств занимает шестую строчку в рейтинге pound-for-pund (рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий), уступая лишь Джону Джонсу, Исламу Махачеву, Александру Волкановски, Леону Эдвардсу и Чарльзу Оливейре.