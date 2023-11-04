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Эдди Хирн сообщил возможную дату следующего боя Дмитрия Бивола

Эдди Хирн сообщил возможную дату следующего боя Дмитрия Бивола
Дмитрий Бивол
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Промоутер Эдди Хирн, который представляет интересы члена рейтинга pound-for-pound и действующего чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, рассказал, когда россиянин планирует провести следующий бой.

«Бивол вернётся на ринг в январе, скорее всего, 13 января в Лас-Вегасе. И затем мы хотим объявить о бое против Артура Бетербиева. Для этого есть несколько вариантов», – приводит слова Хирна Boxing Scene.

Бивол в своём последнем поединке, прошедшем в ноябре 2022 года в Абу-Даби, встречался с мексиканцем Хильберто Рамиресом. Данное противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось в пользу Дмитрия единогласным решением судей. На его счету в профессиональном боксе 21 победа (11 нокаутом) и ни одного поражения.

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