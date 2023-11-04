«Ответь, если не воздухан». Исмаилов жёстко обратился к Минееву

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на заявление соотечественника Владимира Минеева по поводу покупки билетов на самолёт.

Отметим, ранее Минеев в своих социальных сетях опубликовал фото с билетами для Исмаилова (Москва — Анталия — Бейрут). К тому же предложил забрать их в офисе Fight Nights.

«Ты там мне билеты купил? Где мои билеты? Если это не был воздух – я жду свои билеты. Когда вопрос касается спонсорства к перелётам, мы с тобой исключительно бизнес-класс требуем. Держи уровень! В личку напишу тебе. Ответь – где забрать мне мои билеты? Если, конечно, ты не воздухан», – сказал Исмаилов в своих социальных сетях.

Напомним, Исмаилов и Минеев впервые бились в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Второй поединок между ними состоялся на турнире AMC Fight Nights 105 в октябре 2021 года. Минеев победил техническим нокаутом, рефери остановил бой в третьем раунде.