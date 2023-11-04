Николай Клименко рассказал о подготовке Ивана Штыркова к бою с Владимиром Минеевым

Глава RCC Николай Клименко поделился мнением насчёт предстоящего боя Ивана Штыркова с соотечественником Владимиром Минеевым, который пройдёт 18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA.

«Отслеживаешь подготовку Ивана к поединку? Я каждый день вижу Ивана Штыркова в зале. Вижу, что для него этот поединок очень важен. Он хочет доказать и показать всем, что хоть он и андердог, но может победить и удивить многих.

Говорили, что Ивана будет тренировать Аллазов? Я не вижу смысла в том, чтобы Чингиз Аллазов готовил Ивана Штыркова: у них совсем разный вес. Да, у нас с Чингизом хорошие взаимоотношения, но у Ивана хорошая команда, с которой он сможет подготовиться. На базе Академии единоборств РМК есть профессиональный клуб по кикбоксингу, здесь есть ребята тяжеловесы: Никита Козлов, Арсений Смирнов, Иван Петренко. Много есть ребят, которые помогают. И сейчас Иван на пике своей формы. Думаю, что он сможет удивить», – сказал Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.