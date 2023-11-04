Клименко: бой с Минеевым — главный в году для Штыркова

Глава RCC Николай Клименко рассказал о важности боя с Владимиром Минеевым для Ивана Штыркова.

«Можно ли назвать этот бой самым главным для Ивана в этом году? Объективно, это самый главный бой 2023 года для Ивана: они вместе с Минеевым топ-бойцы, многие будут наблюдать за их противостоянием. Кикбоксинг — это самый яркий и ударный вид спорта, я рад, что Иван принял вызов, ему намного тяжелее. Как по мне: больше интереса вызовет история по ММА, которую мы запустим в следующем году», – сказал Николай Клименко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, бой между Штырковым и Минеевым пройдёт 18 ноября в Сочи на площадке RED ARENA, где состоится чемпионский турнир по кикбоксингу.