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Евгений Игнатьев победил Рахима Мидаева в главном бою RCC Intro 30

Евгений Игнатьев победил Рахима Мидаева в главном бою RCC Intro 30
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В Екатеринбурге завершился бойцовский турнир RCC Intro 30. В главном событии российский боец полулёгкого веса (до 66 кг) Евгений Игнатьев (18-2-2) встретился с соотечественником Рахимом Мидаевым (12-1).

В первом раунде Мидаеву удалось потрясти соперника в стойке, после чего он попытался добить его в партере, нанеся большой ущерб.

Игнатьев смог восстановиться в перерыве и навязать работу первым номером в стойке. Мидаев попытался перевести поединок на землю, однако успеха не добился. Концовка раунда прошла в разменах с обоюдным успехом.

В третьем раунде Мидаев смог повалить соперника и оказаться за спиной, но развить успех не сумел — Игнатьев поднялся и сам навязал клинч. В концовке Игнатьев попытался добиться досрочной остановки, но финишировать соперника не сумел.

Судейский вердикт: победа Евгения Игнатьева единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

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