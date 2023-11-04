Усик: мне кажется, что Фьюри ведёт игру, чтобы расслабить меня

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик не исключает, что обладатель титула WBC британец Тайсон Фьюри намеренно сделал поединок с камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну конкурентным, чтобы создать ложное впечатление о себе.

«Мне вообще кажется, что это игра Тайсона, направленная на то, чтобы расслабить меня. Но я понимаю, что мне придётся тяжело поработать в ринге, чтобы победить. Если он играл, то заслуживает «Оскара», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в начале 2024 года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.