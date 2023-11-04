Результаты турнира Rizin FF в Баку

В Баку (Азербайджан) завершился турнир по смешанным единоборствам Rizin FF Landmark 7. В главном бою японец Чихиро Сузуки (11-4) победил техническим нокаутом азербайджанца Вугара Карамова (18-3).
Rizin FF Landmark 7. Результаты:
Чихиро Сузуки победил Вугара Карамова техническим нокаутом в первом раунде;
Тофик Мусаев победил Коджи Такеду нокаутом в третьем раунде;
Али Абдулхаликов победил Наримана Аббасова единогласным решением;
Мехман Мамедов победил Ферита Гоктепе единогласным решением;
Кюн Пю Ким победил Турала Рагимова техническим нокаутом в первом раунде;
Анастасия Светкивская победила Фариду Абдуеву болевым приёмом во втором раунде;
Ильзом Назимов победил Хуареса де Гомеса единогласным решением;
Владислав Руднев победил Ильяра Асханова единогласным решением;
Шота Бетлемидзе победил Квентина Домингоса техническим нокаутом в первом раунде (отказ от продолжения боя);
Хасан Межиев победил Константина Меркулова удушающим приёмом в первом раунде.