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Результаты турнира Rizin FF в Баку

Результаты турнира Rizin FF в Баку
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В Баку (Азербайджан) завершился турнир по смешанным единоборствам Rizin FF Landmark 7. В главном бою японец Чихиро Сузуки (11-4) победил техническим нокаутом азербайджанца Вугара Карамова (18-3).

Rizin FF Landmark 7. Результаты:

Чихиро Сузуки победил Вугара Карамова техническим нокаутом в первом раунде;

Тофик Мусаев победил Коджи Такеду нокаутом в третьем раунде;

Али Абдулхаликов победил Наримана Аббасова единогласным решением;

Мехман Мамедов победил Ферита Гоктепе единогласным решением;

Кюн Пю Ким победил Турала Рагимова техническим нокаутом в первом раунде;

Анастасия Светкивская победила Фариду Абдуеву болевым приёмом во втором раунде;

Ильзом Назимов победил Хуареса де Гомеса единогласным решением;

Владислав Руднев победил Ильяра Асханова единогласным решением;

Шота Бетлемидзе победил Квентина Домингоса техническим нокаутом в первом раунде (отказ от продолжения боя);

Хасан Межиев победил Константина Меркулова удушающим приёмом в первом раунде.

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