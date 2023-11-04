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Колби Ковингтон показал актуальную форму за шесть недель до боя с Эдвардсом

Колби Ковингтон показал актуальную форму за шесть недель до боя с Эдвардсом
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Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон продолжает подготовку к поединку с действующим обладателем титула британцем Леоном Эдвардсом. Бой состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

Фото: из личного архива Колби Ковинтона

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года на турнире UFC 272, Ковингтон победил единогласным судейским решением соотечественника Хорхе Масвидаля.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев высказался о бое Колби Ковингтона и Леона Эдвардса.

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