Легендарный рефери UFC сказал, какие факторы повлияют на исход боя Царукяна и Дариуша

Легендарный рефери UFC Джон Маккарти высказался о предстоящем бое Армана Царукяна и Бенеила Дариуша.

«Царукян готов вступить в размен с кем угодно. И он всегда пользуется своей борьбой, если появляется возможность. Мне нравится Бенеил. Он неудобный и создаёт необычные углы для атак, что выбивает вас из колеи и заставляет сомневаться. Арман достаточно молод, чтобы драться без каких-либо сомнений, а это имеет огромное значение. Кажется, Бенеилу 34, а ему 26 или 27.

У него есть уверенность в том, что он будет делать то, что хочет, и не имеет значения, что делает его соперник. Бенеил находится в том возрасте, когда всё начинает меняться. Нужно ли вам тренироваться иначе? Ещё и травмы… Царукяну не нужно думать об этом. У него иной менталитет. Не думаю, что возраст станет преимуществом для Бенеила», — сказал Маккарти в своём YouTube-подкасте.