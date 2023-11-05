Узбекский боксёр Холматов сразится за звание чемпиона мира

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок за титул чемпиона мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) между узбеком Отабеком Холматовым (11-0, 10 KO) и американцем Рэймондом Фордом (14-0-1, 7 KO), сообщает издание BoxingScene.

Согласно постановлению, у команд бойцов есть 30 дней на то, чтобы достичь соглашения о поединке. В противном случае состоятся открытые промоутерские торги.

Напомним, титул WBA в полулёгком весе стал вакантным после того, как британец Ли Вуд принял решение о смене весовой категории.

Отабеку Холматову 25 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2021 года и в своём последнем бою в марте досрочно остановил непобеждённого британца Томаса Патрика Уорда (33-1-1, 5 KO).