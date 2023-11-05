Энди Руис не выступит до 2024 года

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе американец Энди Руис-младший (35-2, 22 KO) сообщил, что не выступит в 2023 году из-за операции.

«Привет, ребята, я только что закончил тренироваться. После операции прошло пять дней, и мы снова в зале, чувствую себя хорошо и не могу дождаться возвращения в ринг. 2024 год станет моим. Запомните это. У меня была небольшая неудача перед большим возвращением, но мы надвигаемся», — сказал Руис в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре 2022 года, Руис победил единогласным судейским решением двукратного претендента на мировой титул кубинца Луиса Ортиса. Победа стала для американца второй после поражения в реванше со звёздным британцем Энтони Джошуа в декабре 2019 года.