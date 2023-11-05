Бой Махачева и Оливейры может возглавить турнир UFC 297

Бой между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой может возглавить турнир UFC 297, сообщает журналист Ариэль Хельвани в социальной сети X (ранее твиттер).

По данным источника, поединок между Махачевым и Волкановски может состояться 20 января в рамках турнира UFC 297, который пройдёт в Торонто. При этом отмечается, что на данный момент этот план не является окончательным, но этот вариант рассматривается.

Напомним, в октябре 2022 года Ислам Махачев сабмишеном во втором раунде одолел Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе. 21 октября на UFC 294 они должны были провести реванш, но бразилец не смог выйти на бой из-за глубокой сечки над глазом.

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