Бой Фахретдинова и дос Сантоса на турнире UFC завершился вничью

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках предварительного карда россиянин Ринат Фахретдинов встретился с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом.

Бой продлился все три раунда и завершился вничью.

Напомним, ранее Фахретдинов одержал 23 победы и потерпел одно поражение в смешанных единоборствах. На счету дос Сантоса 24 победы и одно поражение.

Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Абусупьян Магомедов, который встретится с бразильцем Кайо Борральо.

В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. В соглавном бою бразилец Габриэль Бонфим встретится с представителем Дании Николасом Далби.