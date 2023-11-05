Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Петросян почувствовал себя плохо и не смог провести бой на турнире UFC Fight Night 231

Петросян почувствовал себя плохо и не смог провести бой на турнире UFC Fight Night 231
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках турнира свой бой должен был провести представитель Армении Армен Петросян. Его соперником должен был стать бразилец Родолфо Виейра.

Однако, Петросян почувствовал себя плохо незадолго до боя и не смог провести выйти в октагон.

Ранее на турнире россиянин Ринат Фахретдинов провёл бой с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом, который завершился вничью.

Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Абусупьян Магомедов, который встретится с бразильцем Кайо Борральо.

В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. В соглавном бою бразилец Габриэль Бонфим встретится с представителем Дании Николасом Далби.

Материалы по теме
UFC Fight Night 231: Фахретдинов свёл бой вничью, Абус снова проиграл. LIVE
Live
UFC Fight Night 231: Фахретдинов свёл бой вничью, Абус снова проиграл. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android