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Петросян почувствовал себя плохо и не смог провести бой на турнире UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках турнира свой бой должен был провести представитель Армении Армен Петросян. Его соперником должен был стать бразилец Родолфо Виейра.

Однако, Петросян почувствовал себя плохо незадолго до боя и не смог провести выйти в октагон.

Ранее на турнире россиянин Ринат Фахретдинов провёл бой с бразильцем Элизеу Залески дос Сантосом, который завершился вничью.

Также на турнире свой бой проведёт ещё один россиянин Абусупьян Магомедов, который встретится с бразильцем Кайо Борральо.

В главном событии вечера сойдутся тяжеловесы – бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. В соглавном бою бразилец Габриэль Бонфим встретится с представителем Дании Николасом Далби.