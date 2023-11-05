Борральо единогласным решением судей победил Магомедова на UFC Fight Night 231
Поделиться
В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках главного карда россиянин Абусупьян Магомедов проводил поединок с бразильцем Кайо Борральо.
Поединок продлился все три раунда, по итогам которых единогласным решением судей победу одержал бразильский боец.
Абусупьяну Магомедову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2010 году и в сентябре 2022-го впервые выступил в UFC, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дастина Штольцфуса. В июле на UFC on ESPN 48 Магомедов сразился с американцем Шоном Стриклендом и уступил ему техническим нокаутом.
Всего на счету Магомедова в MMA 25 побед, шесть поражений и одна ничья. У Борральо — 15 побед и одно поражение.
Комментарии
- 5 ноября 2023
-
05:39
-
03:55
-
03:54
-
03:37
-
02:38
-
01:03
-
00:54
-
00:42
-
00:31
-
00:16
- 4 ноября 2023
-
23:52
-
23:34
-
23:06
-
22:20
-
21:56
-
21:43
-
21:01
-
20:56
-
20:34
-
20:14
-
19:56
-
19:00
-
18:54
-
18:27
-
18:00
-
17:19
-
16:45
-
15:55
-
15:54
-
15:48
-
15:37
-
15:07
-
15:07
-
14:52
-
14:31
Партнерский контент