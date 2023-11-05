Борральо единогласным решением судей победил Магомедова на UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках главного карда россиянин Абусупьян Магомедов проводил поединок с бразильцем Кайо Борральо.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых единогласным решением судей победу одержал бразильский боец.

Абусупьяну Магомедову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2010 году и в сентябре 2022-го впервые выступил в UFC, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дастина Штольцфуса. В июле на UFC on ESPN 48 Магомедов сразился с американцем Шоном Стриклендом и уступил ему техническим нокаутом.

Всего на счету Магомедова в MMA 25 побед, шесть поражений и одна ничья. У Борральо — 15 побед и одно поражение.