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Борральо единогласным решением судей победил Магомедова на UFC Fight Night 231

Борральо единогласным решением судей победил Магомедова на UFC Fight Night 231
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В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 231. В рамках главного карда россиянин Абусупьян Магомедов проводил поединок с бразильцем Кайо Борральо.

Поединок продлился все три раунда, по итогам которых единогласным решением судей победу одержал бразильский боец.

Абусупьяну Магомедову 33 года. Боец дебютировал как профессионал в 2010 году и в сентябре 2022-го впервые выступил в UFC, победив техническим нокаутом в первом раунде американца Дастина Штольцфуса. В июле на UFC on ESPN 48 Магомедов сразился с американцем Шоном Стриклендом и уступил ему техническим нокаутом.

Всего на счету Магомедова в MMA 25 побед, шесть поражений и одна ничья. У Борральо — 15 побед и одно поражение.

UFC 2023. UFC Fight Night 231, Сан-Паулу, Бразилия
Кайо Борральо (W) - Абусупьян Магомедов
05 ноября 2023, воскресенье. 04:30 МСК
Кайо Борральо
Окончено
UD
Абусупьян Магомедов
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