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Деррик Льюис уступил Жаилтону Алмейде на UFC Fight Night 231

Деррик Льюис уступил Жаилтону Алмейде на UFC Fight Night 231
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В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сошлись бойцы тяжёлого веса бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алмейды единогласным решением судей.

После этого боя в активе Льюиса стало 27 побед и 12 поражений. В своём последнем поединке он победил Маркоса Роджерио Де Лиму техническим нокаутом. Недавно американец переподписал контракт с UFC.

В активе Алмейды теперь 20 побед и два поражения. Бразилец идёт на серии из 15 побед подряд в ММА. В промоушине UFC он выиграл все пять поединков из пяти. Последнее поражение Алмейда потерпел в 2018 году в рамках турнира Shooto Brazil 80.

UFC 2023. UFC Fight Night 231, Сан-Паулу, Бразилия
Жаилтон Алмейда (W) - Деррик Льюис
05 ноября 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Жаилтон Алмейда
Окончено
UD
Деррик Льюис
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