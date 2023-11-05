Деррик Льюис уступил Жаилтону Алмейде на UFC Fight Night 231

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сошлись бойцы тяжёлого веса бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алмейды единогласным решением судей.

После этого боя в активе Льюиса стало 27 побед и 12 поражений. В своём последнем поединке он победил Маркоса Роджерио Де Лиму техническим нокаутом. Недавно американец переподписал контракт с UFC.

В активе Алмейды теперь 20 побед и два поражения. Бразилец идёт на серии из 15 побед подряд в ММА. В промоушине UFC он выиграл все пять поединков из пяти. Последнее поражение Алмейда потерпел в 2018 году в рамках турнира Shooto Brazil 80.