Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 231

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В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир UFC Fight Night 231. В главном событии вечера сошлись бойцы тяжёлого веса бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алмейды единогласным решением судей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с теми бойцами, кто получил бонусы по итогам соревнований.

Все бойцы, получившие бонус в размере $ 50 тыс по итогам UFC FIght Night 231.

Награды за «Лучшее выступение вечера получил бразилец Витор Петрино, нокаутировавший литовца Модестаса Букаускаса, а также Элвис Бренер, который тоже забрал победу путём нокаута своего соотечественника Кайнана Крушевски.

Лучшим боем вечера был признан поединок датчанина Николаса Далби и бразильца Габриэля Бонфима.

В главном событии вечера сошлись бойцы тяжёлого веса бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Алмейды единогласным решением судей.