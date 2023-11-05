Ислам Махачев отреагировал на бой Жаилтон Алмейда – Деррик Льюис

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев отреагировал на главный бой в рамках UFC Fight Night 231, в котором сражались тяжеловесы: бразилец Жаилтон Алмейда и американец Деррик Льюис.

«Дайте ему подушку», – написал Махачев в социальной сети X (ранее Twitter).

В ночь с 4 на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия) прошёл турнир UFC Fight Night 231. В главном бое турнира сражались Алмейда и Льюис, поединок которых продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

В активе Алмейды теперь 20 побед и два поражения. Бразилец идёт на серии из 15 побед подряд в ММА. В промоушине UFC он выиграл все пять поединков из пяти. Последнее поражение Алмейда потерпел в 2018 году в рамках турнира Shooto Brazil 80.