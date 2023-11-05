Менеджер Махачева опроверг слухи о реванше с Оливейрой в январе

Менеджер Али Абдель-Азиз ответил на слухи по поводу того, что чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев проведёт титульный реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой в январе 2024 года.

«Ислам не будет драться с Оливейрой в январе, это фейковые новости. Ребята, пожалуйста, не слушайте людей, у которых нет аккредитации на турниры UFC», – написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Махачев может сразиться с Оливейрой на турнире UFC в Торонто, который должен пройти в январе 2024 года.

Отметим, что ранее Махачев уже побеждал Оливейру. В октябре 2022 года Ислам сабмишеном во втором раунде одолел Чарльза Оливейру и стал чемпионом UFC в лёгком весе.