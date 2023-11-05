Брансон — о победе Алмейды: если ты работаешь по-умному в ММА, все разочаровываются

Американский боец смешанных единоборств Дерек Брансон поделился мнением о поединке Жаилтона Алмейды и Деррика Льюиса, который прошёл в ночь на 5 ноября в рамках UFC Fight Night.

«Мне действительно понравился бой Жаилтона Алмейды и Деррика Льюиса. Если кто-то бежит с мячом в NFL, чтобы замедлить мощную атаку, все апплодируют. Если ты умён в ММА, все расстраиваются. Я прыгал на стуле весь вечер, чтобы увидеть как долго Льюис сможет продержаться, вернуться на ноги и совершить нокаут», — написал Брансон в соцсети X (ранее Twitter).

Поединок между тяжеловесами Алмейдой и Льюисом продолжался все пять раундов. Жаилтон Алмейда одержал победу единогласным судейским решением и таким образом одержал свою седьмую победу в промоушене UFC.