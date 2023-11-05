Один из руководителей UFC намекнул на дату следующего боя Махачева

Старший вице-президент UFC Дэвид Шоу рассказал о возможной дате следующего поединка чемпиона американского промоушена в лёгком весе Ислама Махачева.

«Я думаю, Дана Уайт и люди матчмейкеры хотят организовать поединок Махачева и Оливейры. Но сейчас мы не можем подтвердить эту информацию и не можем назвать дату боя Ислама. Однако хочется сообщить, что нам нужны масштабные бои в первые месяцы 2024 года», – приводит слова Шоу Sportskeeda.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Махачев может сразиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC в Торонто, который должен пройти в январе 2024 года.

При этом менеджер Махачева Али Абдель-Азиз заявил, что новости о поединке россиянина с Оливейрой в январе не являются правдивыми.