«Только сейчас об этом услышал». Оливейра — о бое с Махачевым на UFC 297

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра, выступающий в лёгкой весовой категории, ответил на слухи о возможном назначении поединка против действующего чемпиона UFC Ислама Махачева.

«Только сейчас об этом услышал. Люди начали обсуждать слухи. Может быть, я подерусь в январе, кто знает. Если это будет Махачев, то вы увидите того Оливейру, которого видели всегда. Буду идти вперёд, искать возможность для сабмишена или нокаута. Я хочу стать чемпионом», — заявил Оливейра ESPN US.

Напомним, поединок Оливейры и Махачева должен был состояться на UFC 295, однако бразильский боец пропустил бой в связи с полученной травмой. Вместо него на турнире выступил австралийский боец Александр Волкановски.