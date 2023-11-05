Промоутерская компания сделала заявление об отравлении Петросяна, но затем удалила пост

В ночь с 4 на на 5 ноября мск в Бразилии состоялся очередной турнир промоушена UFC. В одном из поединков вечера должны были встретиться представитель Армении Армен Петросян и бразилец Родольфо Виейра. Компания, занимающаяся продвижением Петросяна, сделала заявление о состоянии бойца у себя в социальных сетях, однако позднее удалила эту публикацию.

«Почему бой Армена Петросяна был отменён? Незадолго до поединка Армен почувствовал себя плохо. Он серьёзно отравился в Бразилии, у него сильно упал сахар. Стоит отметить, что то же самое отравление было у Романа Копылова. Есть даже подозрение, из-за каких продуктов.

Армяне бывали и в более тяжёлых ситуациях. Хорошо, что матчмейкеры UFC в лице Мика Мейнарда высоко ценят Армена. Более пары дней назад в UFC сообщили, что его соперник Виейра выбывает из боя, и предложили вместо него другого бойца.

Наш боец не отказался и принял новый поединок. Затем нам сообщили, что Виейра всё-таки готов, и именно он выйдет на бой. Теперь, когда с Арменом случилась такая ситуация, в UFC заявили, что ждут его выздоровления и готовы дать новый поединок или перенести это противостояние на приемлемое для армянского бойца время. Уровень сахара сейчас возвращается в норму», — говорилось в публикации Haysport Armenia в социальных сетях.