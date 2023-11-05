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Бутаев и Гаибназаров прошли процедуру взвешивания перед боем в Сочи

Состоялась официальная процедура взвешивания участников боксёрского вечера, который пройдёт в понедельник, 6 ноября, в Сочи.

В главном событии экс-чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) россиянин Раджаб Бутаев (14-1, КО 11) проведёт 10-раундовый бой против Фазлиддина Гаибназарова (11-1, КО 6) из Узбекистана.

Вес Бутаева составил 69,7 кг, Гаибназарова – 69,9 кг.

Также в главном карде шоу «Бетсити. Вечер бокса» на ринг выйдет олимпийский чемпион — 2016, чемпион мира — 2023, трёхкратный чемпион Азии 30-летний Хасанбой Дусматов (5-0, КО 5) из Узбекистана, который в своем шестом поединке на профессиональном ринге встретится с 32-летним Сифамандлом Балени (21-5-2, КО 8). Вес Дусматова составил 47,6 кг, а Балени – 47,5 кг.

В рамках турнира состоятся два медиабоя. В полутяжёлом весе реванш проведут Тимур «Архангел» Никулин (82,8 кг) и Ибрагимом «Никархо» Исламов (81,8 кг). Также зрители смогут увидеть противостояние Гора «Рокки» Туманяна (71,2 кг) и Андрея «Ушу Мастера» Ефимова (72,6 кг). Эти бои рассчитаны на четыре раунда.

Россиянин Асламбек Идигов (78,8 кг) встретится с соотечественником Вадимом Лубсановым (78,1 кг). Мурад Алиев (60 кг) проведёт бой против венесуэльца Эдиксона Переса (60 кг). Тигран Узлян (61 кг) выйдет на ринг против венесуэльца Хосе Муньоса (60,7 кг).

Боксёрское шоу пройдёт на площадке RED ARENA в игорной зоне «Красная Поляна».