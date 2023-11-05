В команде Усика подтвердили перенос боя с Фьюри на 2024 год

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, подтвердил слухи о том, что поединок украинца с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри перенесён на 2024 год.

«Мы ожидали, что Фьюри подерётся с Усиком 23 декабря. Таким было наше соглашение, и его подписали обе стороны. Но мы давно в боксе и знаем, что, если боец не готов и не хочет выходить в ринг, он никогда этого не сделает.

Усик не будет драться 23 декабря. Поединок перенесён на начало 2024 года. Сейчас Усик работает над промоматериалом для боя, а потом возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании», — сказал Красюк в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Материалы по теме Усик признался, что он сказал Фьюри во время дуэли взглядов в Саудовской Аравии

«Пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий». Усик обратился к Фьюри