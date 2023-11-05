Инсайдер: бой Волкановски и Топурии запланирован на февраль

Поединок за титул чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и грузином Илией Топурией запланирован на февраль, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.

«Изначально планировалось, что 20 января главным событием турнира UFC 297 станет бой Волкановски и Топурии, но теперь он перенесён на февраль», — написал Хельвани в соцсети X (ранее Twitter).

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Волкановски в своём последнем бою на UFC 294 в октябре уступил техническим нокаутом россиянину Исламу Махачеву.