Армянский боец Микаэлян стал чемпионом WBC в первом тяжёлом весе

Сегодня, 5 ноября, в Майами (США) состоялся боксёрский вечер, в главном бою которого за вакантный титул WBC в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) сразились армянин Ноэль Микаэлян (26-2, 11 KO) и конголезец Илунга Макабу (29-3, 25 KO).

Бойцы неспешно стартовали, Микаэлян превосходил соперника в скорости и уже во втором раунде после серии тяжёлых ударов смог отправить Макабу на пол, оформив нокдаун. Конголезец смог достоять до конца трёхминутки, однако в третьем раунде снова, попав под бомбардировку, оказался на канвасе, после чего рефери остановил поединок.

Судейский вердикт: победа Микаэляна техническим нокаутом в третьем раунде.

Ноэлю Микаэляну 33 года. Для уроженца Еревана прошедший поединок стал первым титульным противостоянием в карьере и третьим выступлением в США.