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«Выставили меня анти-исламистом. Начались провокации». Дивнич – о скандале с мечетью

«Выставили меня анти-исламистом. Начались провокации». Дивнич – о скандале с мечетью
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Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич рассказал о религиозном скандале, в который он угодил в начале нынешнего года. Напомним, Дивнич выступил против строительства мечети в Москве.

«Я увидел новость о том, что планируется строительство мечети на святом православном месте. Просто огромных масштабов – на 60 тыс. человек. Я просто зашёл поинтересоваться, сколько в себя вмещает Храм Христа Спасителя. И там – 6 тыс. человек. Я и подумал: «Ничего себе, что за объект такой». Начал разбираться, вникать. Но что меня удивило в первую очередь, что его хотели построить на святом православном озере. Там стоит храм рядом. И я не мог пройти мимо, записал видео, где был против строительства мечети на святом православном месте.

Слова просто вырвали из контекста. Где я говорю, что я против строительства мечети. И начали по всем пабликам закидывать. На YouTube миллионные просмотры. Выставили меня анти-исламистом. Начались провокации. Попал под жёсткий пресс, тысячи сообщений, угроз. Люди находили адрес, автомобиль, данные о семье. В тот период было не очень хорошо», — сказал Максим Дивнич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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