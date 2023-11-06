«Выставили меня анти-исламистом. Начались провокации». Дивнич – о скандале с мечетью

Российский боец смешанного стиля Максим Дивнич рассказал о религиозном скандале, в который он угодил в начале нынешнего года. Напомним, Дивнич выступил против строительства мечети в Москве.

«Я увидел новость о том, что планируется строительство мечети на святом православном месте. Просто огромных масштабов – на 60 тыс. человек. Я просто зашёл поинтересоваться, сколько в себя вмещает Храм Христа Спасителя. И там – 6 тыс. человек. Я и подумал: «Ничего себе, что за объект такой». Начал разбираться, вникать. Но что меня удивило в первую очередь, что его хотели построить на святом православном озере. Там стоит храм рядом. И я не мог пройти мимо, записал видео, где был против строительства мечети на святом православном месте.

Слова просто вырвали из контекста. Где я говорю, что я против строительства мечети. И начали по всем пабликам закидывать. На YouTube миллионные просмотры. Выставили меня анти-исламистом. Начались провокации. Попал под жёсткий пресс, тысячи сообщений, угроз. Люди находили адрес, автомобиль, данные о семье. В тот период было не очень хорошо», — сказал Максим Дивнич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.