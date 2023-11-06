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Абдель-Азиз: в следующем бою Белал Мухаммад сразится за титул UFC

Абдель-Азиз: в следующем бою Белал Мухаммад сразится за титул UFC
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Известный MMA-менеджер Али Абдель-Азиз, ведущий карьеру американского бойца полусреднего веса (до 77 кг) Белала Мухаммада, заявил, что его подопечный сразится за титул организации в следующем бою.

«Дана Уайт – промоутер, и всё, что говорит Дана, я запоминаю. Дана пообещал Белалу титульный бой. И я хорошо сплю, потому что Дана всегда держит своё слово. Белал — первый претендент.

Вот моё предсказание: что-то случится 17 декабря, а Белал Мухаммад выйдет в клетку и станет чемпионом UFC в полусреднем весе. И даже если этого не произойдёт, это нормально. Парни проведут бой, а победитель сразится с Белалом Мухаммадом», — приводит слова Абдель-Азиза MMA Fighting.

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