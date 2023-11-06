Хасиев объяснился после слов, что бой Чимаева был худшим из увиденных им на UFC 294

Основатель российской MMA-лиги ACA Майрбек Хасиев дал комментарий по поводу своих недавних слов о непобеждённом чеченском бойце UFC Хамзате Чимаеве. Ранее Хасиев заявил, что поединок Чимаева и Камару Усмана был самым худшим боем из увиденных им на турнире UFC 294.

«Уважаемые любители ММА! Во время последнего турнира в Грозном, после боя Расулов — Филиппе, я вышел в октагон и заявил, что лига давно планировала ввести приз на худший бой вечера! После чего меня закидали вопросами, почему вы про чеченцев это не говорите, намекая на бой Чимаев — Усман! Хотя я и раньше чаще чем у других лиг указывал на слабые бои своих бойцов!

Отвечая на вопросы на пресс-конференции, я высказал своё мнение исходя из тех боёв, которые я видел! Первый раунд боя был в одну калитку в пользу Хамзата, а последние два были послабее, но тоже в пользу Чимаева! Кроме того, этот бой и близко нельзя сравнивать с боем Расулов — Филиппе по следующим причинам! 1) Оппонент Селемгерея рядом не стоит с оппонентом Чимаева! Какой уровень Усмана и какой у Филиппе, вы знаете не хуже меня! 2) Чимаев в первом раунде сломал палец, а это резко снижает возможность вести бой с противником! Бойцы вам это расскажут лучше меня! Такая же ситуация была у Юсупа Умарова, на прошедшем турнире в Питере, кстати, и этот бой был не из лучших 3) Кроме того, я видел только последние пять боёв UFC, а если судить по всем остальным боям UFC, которые я просмотрел позже в соцсетях, то там много схваток, которые рядом не стоят с боем Чимаев — Усман, и их можно смело зачислить в худшие! Так что сравнивать эти два события несерьёзно и глупо!

Чимаев достойно провёл свой бой до победного конца! А если бы не травма руки, которая не позволяла ему в полную силу вести тот бой, то я уверен, что он смог бы завершить эту схватку досрочно! Если кто-то думает, что у меня предвзятое отношение к Чимаеву, то вы глубоко ошибаетесь! Кстати, Хамзат скромный и порядочный парень, каким и должен быть мусульманин! Он это не раз показывал и при личных встречах. Надеюсь, что после предстоящего боя за титул чемпиона UFC пояс будет у нас дома!» — приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова: