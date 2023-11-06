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Названа должность, которую получил 15-летний Адам Кадыров в службе безопасности отца

Названа должность, которую получил 15-летний Адам Кадыров в службе безопасности отца
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Сын главы Чеченской Республика Рамзана Кадырова Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности своего отца. Об этом у себя в социальных сетях рассказал глава Минздрава республики Адам Алханов. Адаму в настоящий момент 15 лет. Является начинающим бойцом ММА.

«От души поздравляю Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики! Адам Кадыров, несмотря на пока ещё молодые годы, уже обладает богатым практическим опытом, но главное — в нём силён дух настоящего и отважного воина, которого, абсолютно уверен, никто и ничто не остановит в деле защиты своего отца, Народа, Религии и Родины», — написал Алханов.

Напомним, в октябре сообщалось, что Адам в течение одного месяца стал обладателем сразу трёх наград национальных республик. Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также он получил государственную награду Татарстана – Орден «Дуслык» и удостоился высшей награды Карачаево-Черкесии – Адам получил орден «За заслуги».

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