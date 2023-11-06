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Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на ГП Бразилии

Экс-чемпион UFC Чарльз Оливейра встретился с Льюисом Хэмилтоном на ГП Бразилии
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Бразильский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с пилотом Формулы-1 из «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и персоналом немецкой команды.

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Фото: Из личного архива Чарльза Оливейры

Ранее в Бразилии прошёл Гран-при. Хэмилтон по его итогам занял восьмое место. Победу одержал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Напомним, в последнем поединке Оливейра встречался с ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем. Бой проходил на турнире UFC 289 в ночь с 10 на 11 июня мск. Чарльз победил техническим нокаутом в первом раунде. В общей сложности Оливейра провёл 44 боя в ММА, одержав в них 34 победы (10 нокаутом), потерпел девять поражений, а один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

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