«Что дальше?» Фрэнсис Нганну продемонстрировал физическую форму

Известный франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фото. Снимки Нганну сопроводил следующим текстом: «Что будет дальше?»

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в последнем поединке Фрэнсис встречался с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Он проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну:

Не так давно Нганну обратился к критикам.