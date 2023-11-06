Тренер Махачева высказался о возможности боя Ислама с Макгрегором

Известный тренер Хавьер Мендес поделился мнением о возможности проведения поединка между его подопечным Исламом Махачевым и ирландцем Конором Макгрегором. Ранее Махачев заявлял, что не исключает вероятность такого боя.

«Победа над Конором не принесёт ему того наследия, которого он сам хочет. Имя Конора ассоциируется с деньгами и шумихой. Я не знаю, что он думает по этому поводу. Если бы бой состоялся, то это бы было не по спортивным причинам. В первую очередь это можно было бы объяснить с развлекательной точки зрения. Если бы это был настоящий спорт, у Конора не было бы шансов. Но с точки зрения развлечений она у него есть, потому что сейчас у него по-прежнему самое громкое имя», — сказал Мендес на канале Red Corner MMA в YouTube.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов: