Гаджиев рассказал, как поступил бы на месте Махачева в вопросе следующего боя в UFC

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился мыслями о возможном реванше между российским чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который ранее удерживал этот титул. По мнению Гаджиева, такой бой не представляет особого интереса, и на месте Махачева он постарался бы провести поединок в рамках полусреднего веса.

«Лично мне скучно. Я вообще не вижу смысла в этом бое, вы меня извините. Слишком уж односторонним был бой первый. Зачем вообще повторяться? В случае с Волкановски зачем повторяться, понятно. Потому что первый бой оставил много вопросов. А в случае с Оливейрой я не понимаю зачем. С другой стороны, с кем ещё драться в категории 70 килограммов? Я бы пошёл за поясом в 77 кг, если, конечно, UFC, готов в этом Ислама поддержать. Махачев – Эдвардс, Махачев – Ковингтон… вот это были бы прикольные темы. А Махачев – Оливейра как-то не звучит, если честно», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Ислам Махачев – король Абу-Даби. В ОАЭ он неуязвим: