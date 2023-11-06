Адаму Кадырову вручили ещё одну награду

Начинающий боец ММА Адам Кадыров стал обладателем ордена «За заслуги перед Уммой» I степени. Об этом у себя в социальных сетях рассказал его отец, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Награду Адаму вручил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев.

«Это огромный стимул для человека, чтобы становиться ещё лучше, развиваться дальше и быть преданным своей великой Отчизне!» — прокомментировал достижение сына Рамзан.

Напомним, в октябре сообщалось, что Адам в течение одного месяца стал обладателем сразу трёх наград национальных республик. Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чеченской Республики. Также он получил государственную награду Татарстана – Орден «Дуслык» и удостоился высшей награды Карачаево-Черкесии – Адам получил орден «За заслуги».

Адам увлекается и занимается смешанными единоборствами. Одерживал победы на различных соревнованиях.