Бивол оценил боксёрские навыки Бетербиева и высказался о возможном бое с ним

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол высказался о своём соотечественнике, чемпионе мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуре Бетербиеве и потенциальном поединке с ним.

«Бой с Бетербиевым получился бы отличным. Я вижу в нём великого бойца. Он очень сильный панчер. Один из сильнейших в современном боксе. Не только в полутяжёлом весе. Мне было бы интересно проверить свои навыки против такого соперника, как он», — приводит слова Бивола boxingnews24 на канале Fight Hub TV в YouTube.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну:

Ранее Бивол высказался о возможности перехода во второй средний вес ради более крупных боёв.