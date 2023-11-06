Менеджер Бивола рассказал, когда может состояться бой Дмитрия и Бетербиева

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, высказался о потенциальном поединке своего клиента с чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

«Я общался с Top Rank и Matchroom. Если всё удастся, они готовы организовать его после Рамадана в следующем году. Так что, если Бетербиев победит Каллума Смита в январе, будут по-настоящему предметные разговоры о том, чтобы этот бой состоялся в мае или июле следующего года. Этот бой мог бы стать одним из крупнейших в боксе», — приводит слова Корнилова Boxing247 на канале Fight Hub TV в YouTube.

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