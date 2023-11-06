Гаджиев оценил шансы Царукяна в поединке с Дариушем

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал организацию поединка в лёгком весе (до 70 кг) UFC между россиянином Арманом Царукяном и американцем Бенеилом Дариушем, который состоится 3 декабря на турнире UFC on ESPN 52 в Остине (США).

«Для Царукяна этот бой – испытание, и я даже не знаю, кого считать фаворитом. Думаю, шансы 50 на 50. С медийной точки зрения для Армана это – так себе. А из хороших новостей – если дали Дариуша, то Царукяна воспринимают в UFC реальным топом», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на UFC on ESPN 47 Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакиму Сильву. Дариуш на UFC 289 досрочно уступил в первом раунде бывшему чемпиону организации бразильцу Чарльзу Оливейре.