Насим Хамед: Фьюри совершил бы ошибку, если бы согласился на бой с Усиком в декабре

Бывший чемпион мира, именитый британец Насим Хамед поддержал решение действующего обладателя титула WBC соотечественника Тайсона Фьюри не драться с украинцем Александром Усиком в декабре.

«Не могу дождаться боя Усика и Фьюри. Лично я считаю, что, если Тайсон примет бой 23 декабря, это будет большая ошибка. Ему следует взять перерыв, втянуться в тренировочный лагерь и сосредоточиться на самом большом поединке в своей жизни, потому что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона», — сказал Хамед в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в феврале 2024 года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.