Иан Гарри: высока вероятность, что Рахмонов станет чемпионом UFC в 2024 году

Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри высказался о будущем дивизиона. В частности, Гарри поделился мнением о казахстанце Шавкате Рахмонове (17-0), идущем на серии из пяти побед.

«Если Леон победит [Ковингтона]… За ним придут Белал Мухаммад и Шавкат Рахмонов. Я верю, что у обоих парней есть большие шансы стать чемпионом. Я бы даже сказал, высока вероятность того, что в следующем году Шавкат станет чемпионом UFC в полусреднем весе», — сказал Гарри в интервью Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 285 в марте, Рахмонов досрочно остановил в третьем раунде американца Джеффа Нила. В настоящий момент казахстанец занимает пятое место в рейтинге дивизиона.