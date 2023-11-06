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Бой Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси возглавит UFC 297

Бой Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси возглавит UFC 297
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Генеральный директор UFC Дана Уайт объявил о поединке за звание чемпиона в среднем весе (до 84 кг) между американцем Шоном Стриклендом (28-5) и южноафриканцем Дрикусом дю Плесси (19-2).

Противостояние возглавит турнир UFC 297, который состоится 20 января в городе Торонто (Канада).

Стрикленд завоевал титул в сентябре на UFC 293, сенсационно победив единогласным судейским решением звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. В настоящий момент американец идёт на серии из трёх побед.

Дю Плесси в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 290 в июле, одолел техническим нокаутом во втором раунде бывшего чемпиона организации австралийца Роберта Уиттакера. Победа стала для южноафриканца шестой подряд, в UFC он ещё не проигрывал.

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