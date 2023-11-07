«Грядёт безумие». Уиттакер высказался о бое Перейры и Прохазки

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем титульном поединке полутяжёловесов Иржи Прохазки и Алекса Перейры, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Жестокий бой, это будет похоже на безумие. Очевидно, у Перейры потрясающие навыки в стойке. Мы убедились в этом, полутяжёлый вес ему подходит. У него соответствующий размах рук, рост, поэтому он хорошо смотрится в этом дивизионе.

Что же касается Иржи… Он очень необычный. Его трудно просчитать, хотя и легко попасть. Он обладает сверхъестественной способностью находить путь к победе в тяжёлых боях. Он может проигрывать, но он находит путь к победе», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.