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«Грядёт безумие». Уиттакер высказался о бое Перейры и Прохазки

«Грядёт безумие». Уиттакер высказался о бое Перейры и Прохазки
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер высказался о предстоящем титульном поединке полутяжёловесов Иржи Прохазки и Алекса Перейры, который состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Жестокий бой, это будет похоже на безумие. Очевидно, у Перейры потрясающие навыки в стойке. Мы убедились в этом, полутяжёлый вес ему подходит. У него соответствующий размах рук, рост, поэтому он хорошо смотрится в этом дивизионе.

Что же касается Иржи… Он очень необычный. Его трудно просчитать, хотя и легко попасть. Он обладает сверхъестественной способностью находить путь к победе в тяжёлых боях. Он может проигрывать, но он находит путь к победе», — сказал Уиттакер в подкасте MMArcade.

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