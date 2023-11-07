Иан Гарри объяснил, почему Эдвардс может проиграть Колби Ковингтону

Непобеждённый ирландский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Иан Гарри высказался о предстоящем титульном поединке между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном, который состоится 17 декабря на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США).

«Это тяжёлый вопрос… Леон невероятно талантлив, но я считаю, что не очень устойчив ментально. Ему важно, чтобы обстоятельства складывались идеально. Он чемпион, но этот поединок с Колби неудобен ему.

Колби попытается забраться ему в голову. Посмотрим, справится ли он с его нападками. У Леона хорошие шансы, уверен, он будет доминировать в бою, если говорить о подготовке, но сможет ли он настроиться на этот бой психологически? Мы знаем, как много значит голова в бойцовской игре», — сказал Гарри в интервью Sky Sports.